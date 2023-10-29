Ankara

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) organize edilecek etkinlikte, kamuda dijital dönüşüm, yapay zeka, web 3.0, nesnelerin interneti, blok zinciri gibi konular ele alınacak.

Kamu Bilişim Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka, yaptığı açıklamada, dernek tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen zirvenin bu yıl 9'uncusunun yapılacağını söyledi.

Derneğin bilişim yöneticilerince 2015'te kurulduğunu ifade eden Şıvka, şunları kaydetti:

"Dernek, kamuda bilişim alanında çalışan üst düzey yöneticileri ve uzmanları bir araya getirerek, kamuda bilişim personeli arasında tecrübe ve bilgi aktarımını sağlamak, mükerrer projelerin yapılmasının önüne geçerek kamuda tasarruf sağlamak ile yerli ve milli firmalar öncelikli olmak üzere üretici ve entegratör firmalarla bir araya getirerek teknoloji transferini sağlamak amacıyla kuruldu."

Şıvka, geçen yıl Antalya'da düzenlenen etkinlikte 500'ün üzerinde katılımcının yer aldığını dile getirerek, şu an itibarıyla kayıt sayısının 1500'e yaklaştığını bildirdi.

"AA da yarışmaya 'Seçim Veri Toplama ve Dağıtım Projesi' ile katıldı"

Şıvka, bu yılki etkinlikte bir ilki de gerçekleştireceklerine dikkati çekerek, "Etkinliğin birinci günü akşam bir gala yemeği düzenleyeceğiz. 2023 yılında kamuda yapılmış başaralı projelere ödül vereceğiz. Anadolu Ajansı bu yarışmaya 'Seçim Veri Toplama ve Dağıtım Projesi' ile katıldı. Amacımız bunu geleneksel hale getirmek. Ödüldeki amacımız ise hem projelerin duyulmasını sağlamak hem teşvik etmek hem de başarılı projelerin kamuda ortak kullanılarak yaygınlaşmasını sağlamak." dedi.

Şıvka, toplantının açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz ile Ak Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin de katılmalarının beklendiğini söyledi.

Şıvka, dernek olarak önceki zirvelerden elde ettikleri gelirlerin çoğunu yardım kuruluşlarına bağışladıklarını ifade etti.

Etkinliğin detayları

Etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından, "Dijitalin Yüzyılı", "Kamuda Tedarik Yöntemleri", "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri", "Yapay Zeka" ile "Türkiye'de Veri Odaklı Dijital Dönüşüm" gibi birçok konu konuşulacak.

"Tehditler ve Felaketler Karşısında Dayanıklılık: BT Sürekliliğinin Önemi", "Hibrit Çalışma ve Kamu Kurumları: Dijital Dönüşüm Yolculuğu", "Cumhuriyetin 100. yılında yerli ve milli teknolojiler" ve "Olay Tespit Müdahale ve Siber İstihbarat" başta olmak üzere birçok konu da zirvede ele alınacak.

Etkinlik kapsamında ödüllü bilgi yarışmaları da düzenlenecek.