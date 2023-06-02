ANKARA AA- Yerel basındaki haberlere göre, Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair, yaptığı açıklamada, Kanada'da orman yangınlarının ülkenin birçok bölgesini etkisi altına aldığını söyledi.

Blair, son 10 yılda yaşanan orman yangınlarının mayıs ayı ortalamasının yalnızca 150 bin hektar olduğunu ancak bu yıl aynı dönemde yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alanın yok olduğunu belirtti.

Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesinde pazar gününden bu yana devam eden yangınlara müdahaleye yardımcı olmak için askeri personelin bölgeye konuşlandırdığını aktaran Blair, çalışan herkesin olağanüstü iş çıkardığını ancak daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Blair, ABD'den 800, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan 224 olmak üzere 2 bin 400 itfaiyecinin yalnızca Alberta eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele ettiğini, Güney Afrika'dan da 215 itfaiyecinin kısa sürede Kanada'ya geleceğini aktardı.

Ülke genelinde 82'si kontrol altına alınamadı

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, yaptığı açıklamada, bugüne kadar ülke genelinde 211 yangın çıktığını belirterek, bunlardan 82'sinin kontrol altına alınamadığını, geri kalanında soğutma ve diğer çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Wilkinson, iklim değişikliği nedeniyle 2050'ye kadar orman yangınlarının 2 katına çıkmasının beklendiğini vurgulayarak, hükümetin bu kapsamda ek önlemlere yatırım yaptığını dile getirdi.

Kanada, mayıs başından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Kanada'nın Alberta eyaletinde de 6 Mayıs'ta başlayan orman yangınları nedeniyle 29 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

Kanada'nın güneydoğusundaki Yeni İskoçya bölgesinde de 28 Mayıs'tan bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle yaklaşık 14 bin kişinin tahliye edildiği, 200'den fazla binanın da zarar gördüğü açıklanmıştı.