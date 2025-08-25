HABER: SEVGÜL EROĞLU

Ünlü İspanyol Şairi Lorca’nın “Kanlı Düğün” Oyunu Balenin Zarafetiyle Sahneye Taşındı

Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin öne çıkan eserlerinden "Kanlı Düğün", Federico García Lorca’nın aynı adlı trajik oyunundan uyarlanarak bale sahnesine taşındı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 21 Ağustos akşamı, Bodrum Kalesi’nin etkileyici atmosferinde izleyiciyle buluşan “Kanlı Düğün”, tutku, intikam ve kader çatışmasını konu aldı.

Librettosu ve koreografisi Carlos Vilán’a ait olan eser, Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi ve besteci Tulio Gagliardo Varas’ın müzikleriyle hayat buldu. Görkem Cengiz rejisiyle sahneye taşınan yapıtın kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk’a, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz’e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz’a, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren’e ait.

Baş rollerde dans eden Zeynep Bengier (Dona Justa), Ilgaz Erdağ (Sole), Jeannette Laura Estrada de la Cruz (Sole’nin Kuzeni), Jessica Bice Neilson (Sole’nin Kuzeni), David Khozashvili (Leonardo), Antoine Gomez Aguirre (Leonardo’nun Arkadaşı), Ahmet Cem Şenoğlu (Leonardo’nun Arkadaşı), Nazmiye Khozashvili (Trini), Orçun Ünal (Andres), Miyu Hiramatsu (La Luna), Shoichi Eino (La Muerte) ve Damla Oktay (La Tata) sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni topladı.

1930’ların İspanyol kırsalında geçen eser, Sole ve Leonardo arasındaki yasak aşkın dramatik öyküsünü sahneye taşıdı. Leonardo’nun başka biriyle evlenmek zorunda kalmasıyla başlayan trajedi, yıllar sonra yeniden alevlenen tutkular, toplumsal baskılar ve kaçınılmaz bir intikam duygusu ile doruğa ulaştı. Klasik bale teknikleriyle flamenko esintilerinin ustalıkla harmanlandığı yapıt, sahnede güçlü bir dramatik atmosfer yarattı.

“Kanlı Düğün” balesi, bu akşam (22 Ağustos) saat 21.45’te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde ikinci kez seyirciyle buluşacak.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

Klasik Balenin En Özel Başyapıtlarından Çağdaş Dansın En Özgün Örneklerine Uzanan Zengin Bir Programla Sanatseverlere Unutulmaz Deneyimler Yaşatıyor.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum'un kültür ve sanat hayatına renk katarken, izleyicilere de farklı dans türlerini bir arada görme fırsatı sunuyor. Klasik eserlerin ihtişamıyla modern koreografilerin yenilikçi yaklaşımının buluştuğu festival dans tutkunları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak yaza damgasını vuruyor.

FESTİVAL DÖRT MUHTEŞEM ESERLE VEDA EDECEK.

Çağdaş dansın Türkiye’deki güçlü temsilcileri Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul - MDTİst) Festivalin Kapanışını “Elektronika” Gecesi İle Yapacak.

Festivalin Kapanışı 25 Ağustos akşamı, saat 21.45’de, elektronik müzik ile modern dansın dinamik buluşmasına sahne olacak. Dört bölümden oluşan ve her biri farklı koreografik imzaya sahip çağdaş dans performanslarının sahneleneceği “Elektronika” gecesi ile festival sona erecek.

“Elektronika”, dört bölümden oluşan ve her biri farklı koreografik imzaya sahip çağdaş bir dans performansı.

İki perde olarak sahnelenecek eserde ilk perdede “Tavşan Deliği”, “Pasion S”, ikinci perdede ise “Koz” ve “Thrill” başlıklı bölümler sahnelenecek.

“Tavşan Deliği” (Rabbit Hole), insan ruhunun derinliklerine inerek seyirciyi gerçeklik ve fantezi arasında kalan gizemli bir dünyaya götürecek.

Eser doğu ve batı dans geleneklerini benzersiz bir şekilde harmanlayarak uluslararası platformlarda dikkat çeken Vietnam kökenli koreograf Hoang’ın koreografisiyle Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) tarafından sahneye taşınacak.

“Pasion S”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul - MDTİst) tarafından Erika Silgoner koreografisiyle sahneleniyor. İçsel yalnızlık temasını işleyen bu etkileyici performans, bireyin içsel sesiyle dış dünyanın gürültüsü arasındaki çatışmayı çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. İtalya doğumlu Silgoner, çağdaş dans dünyasında özgün dili ve uluslararası başarılarıyla tanınıyor.

“Koz”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul - MDTİst) tarafından Alper Marangoz’un koreografisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Pastoral ve duygusal bir atmosfer yaratan bu kısa parça, insanın doğaya olan özlemini sahneye taşıyor. Uluslararası birçok projede yer alan Marangoz, çağdaş dansın gelişiminde önemli katkıları olan bir koreograftır.

“Thrill”, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) MDT tarafından Güney Koreli Dong Kyu Kim’in koreografisiyle sahneleniyor. Fiziksel sınırları zorlayan koreografisiyle dikkat çeken eser, sahne üzerindeki hareket dili hem teknik hem de duygusal derinliğiyle sahnede etkileyici bir atmosfer yaratacak.

Devlet Opera ve Balesi değerli bale sanatçılarından Oğuz Özlem'in önerisiyle projelendirilen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilerek, ilk kez 2003 yılında sanatseverlere merhaba diyen Uluslararası Bodrum Bale Festivali yıllar içinde sanatsal kalitesi ile Bodrum'un "mavilikler ülkesi" kimliğiyle bütünleşerek önemli bir kültürel miras haline gelmiştir.

Bu yılki festivalde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2024 yılında aramızdan ayrılan Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin değerli bale sanatçısı Almula Özlem de sevgi, saygı ve özlemle anılıyor.