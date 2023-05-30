NEVŞEHİR AA- Üç yıl önce oluşturduğu sıcak hava balonu platformu ve 3D gözlük aracılığıyla turistlere Kapadokya ile Pamukkale'nin güzelliklerini kuşbakışı izleme imkanı sunan firma, Japonya'nın Şizuoka kentinde şube açtı.



Turistlere, sıcak hava balon turu deneyimi sunmayı hedefleyen firmanın çalışanları, Şizuoka ve farklı kentleri gezerek, Japonlara balon turu deneyimi yaşatıyor.

Firma yetkilisi İmdat Donmaz, AA muhabirine, sanal balon turuna Japonların ilgi gösterdiğini belirtti.

Türkiye'den götürdükleri platformu ülkedeki etkinlik dönemlerine göre farklı kentlere taşıdıklarını anlatan Donmaz, "Dünyada balon turunun en yoğun düzenlendiği ve herkesin ilgisini çeken merkez Kapadokya'dır. Japonlar da Kapadokya'nın müdavimleridir. Japon halkının Kapadokya'ya olan ilgisini bildiğimiz için Türkiye'ye seyahat edemeyenlere de balon turu deneyimi sunmak istedik. Bu tecrübeyi sanal olarak da yaşamak insanları, dolayısıyla bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Düzenledikleri etkinliğin Kapadokya'nın tanıtımına da katkı sun