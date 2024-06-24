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Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi.

Altının gramı 2 bin 452 liradan işlem görüyor

Altının gramı 2 bin 452 liradan işlem görüyor

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı , haziranda geçen aya oranla değişim göstermeyerek yüzde 76,3 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi sinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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