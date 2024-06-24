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Mahkumların sevk edilmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden yetkililer, yaklaşık 1000 bölge sakininin de tahliye edileceğini ifade etti.

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