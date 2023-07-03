Yapıma ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Siyah Martı animasyon şirketi ortaklarından Nurullah Yenihan, filmin Türkiye'de vizyona girmeden önce Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Altın Saka Animasyon Film Festivali'nde birincilik ödülü kazandığını aktardı.

Yenihan, ilk takdiri festivalde aldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Şimdi de seyircilerimizle buluşturacağız. İnşallah ikinci takdiri de onlardan alacak filmimiz." dedi.

"İzleyenler büyülenecek"

Yenihan, serinin üçüncü filminde Kaptan Pengu hayranlarını sürprizlerin beklediğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Teknik anlamda, yapım şirketi olarak zirve işimiz olduğunu söyleyebilirim. Dünyada son zamanlarda teknolojik olarak kullanılan yeni nesil teknikleri kullandık. Unreal Engine yazılımını kullanarak gerçekleştirdik. Bu Türkiye'de ilk kez yapıldı diyebilirim. Dünyada da kısa metraj filmlerde denendi ama uzun metraj için çok örneği yok. Bu, görselleştirmeyi çok yukarılara çıkartıyor. İzleyenlerin büyüleneceğini rahatlıkla söyleyebilirim."

Kaptan Pengu'nun çevre dostu bir hikayeye sahip olduğunu kaydeden Yenihan, "Kaptan Pengu ve Arkadaşları'nın efsanevi Buz Mandası'nı arayışını konu alan filmde, kahramanlarımız buz dağları, fırtınalı denizler ve tehlikeli mercanlarla dolu zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Mandarin'in ve Mandalina'nın hayalleri, yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıklarıyla sınanırken, Mandalina kendi amacını bulmak için gizemli bir istiridyeyi bulma arayışına girişiyor." ifadelerini kullandı.

Nurullah Yenihan, izleyicileri aksiyon dolu bir hikaye beklediğini belirterek, "Kaptan Pengu, Misket, Zeze, Gugu, Pegu, Mirmir gibi çizgi filmlerden tanınan karakterlerin yanı sıra yepyeni karakterlerin de katılacağı heyecan dolu bir serüven izleyicileri ekrana kilitleyecek." diye konuştu.

Yeni yapımlara dair de bilgi veren Yenihan, "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinazorlar Çağı"nı aralık ayında, "Kudüs" filmini ise 2024'ün ocak ayında sinemaseverlerle buluşturmayı planladıklarını dile getirdi.

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, Ali Karaçam'ın yönettiği filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı. 3D animasyon film, yeni karakterleri ve yenilenen görüntü kalitesiyle izleyicilere komedi ve aksiyona doyacakları eğlenceli bir serüven sunuyor.