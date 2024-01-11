Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri şehir geçişi) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım yan yollardan gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli yolunun 8-10 ve 15-22. kilometrelerinde kablo hattı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol 08.00-19.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

İzmit-Sakarya yolunun 3-5. kilometrelerinde stadyum bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14, Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak bakım çalışması sebebiyle 13 Ocak'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.