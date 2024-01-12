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Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul yolunun 3-4. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

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