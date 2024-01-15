Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle, İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12. ve Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-29. kilometrelerindeki yapım, Karakurt-Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Erzincan ve Ankara istikametinde servis yollarından sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 0-3. kilometrelerindeki heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerindeki sanat yapıları çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.