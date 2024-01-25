Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kabakum-İslamlar kesimi) aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen hasarları giderme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malkara-Tekirdağ yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli'nin yaklaşımında yapılacak mekanik gabari montaj çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.