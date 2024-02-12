Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kartal alt geçidinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle alt geçidin Eskişehir-Bursa istikametinde 3 şeritli yolun bir şeridi (çalışmaya göre 2 şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerindeki Gaziantep Batı Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerindeki (Bahçecik mevkisi) heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşıma Kayseri istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde oto korkuluk yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.