Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Aydın istikameti 14-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun sol şeridi trafiğe kapatılarak acil geçişlerde bant aktarımı yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşıma tek şeritten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İstanbul-Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde köprü imalat çalışmaları nedeniyle bir platform trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor. Bölgede çalışmalar her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde taş düşmesine karşı koruma yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 0-1. kilometrelerindeki Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'nda alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Samsun-Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde orta refüjdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrımı yolunun 32-34. kilometrelerinde 10.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bölgede trafik akışının kısa sürelerle durdurulması nedeniyle Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirlendi. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Erbaa-Reşadiye yolunun 35. kilometresindeki Büşürüm Kavşağı'nda yapılan düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.