Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun, Lapseki-Çanakkale kavşakları 1-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometreleri, köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisindeki tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım, Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.