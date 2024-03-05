Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde Belevi Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 22-23. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım 3 şeritten devam ediyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerindeki (Bahçecik mevkisi) heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle Çanakkale-Lapseki istikametinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle saat 18.00'e kadar tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.