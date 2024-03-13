Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları güney taşıma yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Kesimler halinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülecek.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Lapseki-Çanakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle Tekirdağ istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolunda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin tüplerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu sebeple saat 18.00'e kadar tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

Manisa-İzmir devlet yolunun 11. kilometresinde (Anıt Kavşağı mevkisi) Manisa Büyükşehir Belediyesinin kavşak yapım çalışması dolayısıyla İzmir istikameti ile Manisa şehir merkezine dönüş kolu 4 ay trafiğe kapatılacak.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi-Kavşak-1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Seydikemer istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.