Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bergama-Soma yolunun 3-10. kilometrelerinde Bergama çevre yolunun sol şeridine aşınma tabakası atma çalışmaları sebebiyle ulaşıma şehir geçişinden izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Adana-Karataş yolunun 3-5, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı nedeniyle Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunun 13-16. kilometrelerinde çelik ağ yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.