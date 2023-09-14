Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gerede ve Karabük kavşakları kesimi Gerede Kavşağı bağlantısı 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemi (SGS) kurulması çalışmaları nedeniyle Kurtköy gişelerinden otoyola giriş kapatılarak, trafik Orhanlı gişelerine yönlendirilecek. Otoyoldan çıkış ise servis yolundan kontrollü sağlanacak. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacak.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı Gümüşhane yolunun 2. kilometresinde bulunan eski Zigana Tüneli'nde yapılacak aydınlatma sistemi bakım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde trafik tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Sandıklı-Burdur yolunun 29. kilometresinde (Dinar ilçesi Afşar köyü mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle 12.00-13.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Denizli-Serinhisar yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut-Dursunbey yolunun 19. kilometresinde bulunan Kille (Kepsut) Köprüsü yoğun yağışlar nedeniyle hasar gördüğünden trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminde bulunan yeni köprü üzerinden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Kuzey kavşakları kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 28-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Gürün yolunun 5-10. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

AA