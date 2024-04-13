Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurumca işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme, Çanakkale-Çan yolunun 27-28. ve Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 21-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Serinhisar istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerindeki Seydikemer Devlet Hastanesi kavşağında alt geçit yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.