Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin sağ tüpü girişindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle sağ şerit kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım 2'şer şeritten kontrollü devam ediyor.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 25-26. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşıma iki yönlü izin veriliyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerinde betonarme istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla Edremit istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.