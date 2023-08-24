ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları kuzey yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle çalışmalar sırasında kuzey yol platformu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanacak. Çalışmalar, 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları Edirne istikametinde 2 kilometrelik bölümde yapılan üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer şeritten devam ediyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 17. kilometresindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometreleri Biga-Lapseki yönünde fore kazık ve üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı Lapseki-Biga istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 6-30. kilometrelerinde çift kat asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 29-31. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Amasya-Aydınca-Turhal yolunun 52-56. kilometrelerindeki (Aydınca varyantındaki bağlantı yolu) çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 52-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.