ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (Bolu Dağı geçişi) kesiminde, tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Sürücüler otoyola tekrar Abant Kavşağı'ndan girebilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları İzmir ve İstanbul istikametlerinde 31-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde trafik akışı karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı bölgesi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometresinde Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametindeki köprü genleşme derzi onarımı çalışması nedeniyle ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresinde Karahisar Köprüsü'ndeki (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle ulaşım yan yoldan devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Söğüt yolunun 11-59. ve Sarıkaya-Boğazlıyan yolunun 40-58. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları, Kelkit Kavşağı-Erzincan yolunun 57-58. kilometrelerinde de sanat yapılarının bakım ve onarımı sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 24-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.