Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun, Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları (Selçukgazi Tüneli) 8-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma bant aktarımıyla diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 81-82. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım köprü yerine kavşak üzerinden sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki Yeşilkent Kavşağı'nın Sinop ayrım kolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki sanat yapısı çalışması nedeniyle ulaşım iki şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-İzmit yolunun 9-10. kilometrelerindeki Beşköprü Köprülü Kavşağı'nda kiriş değişimi çalışması yapılıyor. Bu sebeple ulaşıma İstanbul yönünden izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Bartın-Karabük yolunun 31-33. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.