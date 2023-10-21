Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılıyor. Abant Kavşağı'ndan otoyola tekrar katılım sağlanabiliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden geliş-gidiş olarak gerçekleşiyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak devam edecek.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya il sınırı-Anamur yolunun 16-17. kilometrelerinde Demirören mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 20. kilometresinde (Mataracı mevkisi) yaya kaldırımı yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.