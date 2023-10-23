Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Antalya il sınırı-Anamur yolunun 16-17. kilometreleri Demirören mevkisinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52, Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 20. kilometresinde (Mataracı mevkisi) yaya kaldırımı çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA