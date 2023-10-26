Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor.

Ümraniye-Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki platformunda sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı kesimi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sürdürülen otokorkuluk çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 44-48 ve 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16 ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu bölgelerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.