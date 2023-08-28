ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı İstanbul istikameti katılım kolunda aydınlatma direkleri değişimi yapılacak. Bu nedenle kavşağı kullanarak İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler Düzce ve Hendek kavşaklarına yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle önce İstanbul, daha sonra Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

Sakarya-Düzce yolunun 4-6. kilometrelerinde Kozluk Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yön trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 17. kilometresinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı bölgesi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 8-10. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kütahya istikametinden çift yönlü izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 44-45. kilometrelerindeki (Çardak Havalimanı Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 64. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli'nde yapılacak ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması dolayısıyla bugün ve yarın 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 28-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.