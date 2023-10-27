Ankara 

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometrelerinde Kırkgeçit 15'inci viyadüğündeki çalışmalar nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor.

Akseki-Alacabel yolu, 22-24. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde alternatif güzergah olarak Cevizli-Derebucak-İbradi yolu kullanılabilecek.

Denizli-Çardak yolunun 0-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 3-10. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım şehir geçişinden sürdürülüyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 27-30. kilometrelerinde Mehmet Akif İnan Tüneli'nde depremde oluşan üstyapıdaki deformasyonların onarım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kandıra-Kocaeli yolunun Pirceler ile Çubuklu köyleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek istikametten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Bartın-Karabük yolunun 31-33. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

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Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA