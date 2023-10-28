Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları kesiminde (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım Kaynaşlı kavşağından D-100 Devlet yoluna aktarılırken, sürücüler Abant kavşağından tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım kontrollü veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-8. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nün Polis Akademisi Kavşağı istikametinde genleşme derzi çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprüde (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından, Konya yönünde ulaşım köprü yerine kavşak üzerinden devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti, sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu sebeple ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Balya-Balıkesir-Akhisar yolunun 19-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çivril-Dinar yolunun 2-8. kilometrelerinde yol yapım, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 73-78. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde (Kaşüstü mevkisi) yapılan sanat yapısı çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Rize istikametinde tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.