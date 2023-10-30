ANKARA



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma uygulanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde (Aydın Kuzey-Çine-Muğla kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüp bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde 07.00-18.00 saatlerinde otokorkuluk çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-54. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşıma Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 3-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.