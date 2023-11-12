Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları, 3-5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometrelerinde Kırkgeçit 15 Viyadüğü'nde derz çalışması sebebiyle (sol platform) Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Adana istikametinden (sağ platform) iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikametinde ulaşıma izin verilmiyor. Bu nedenle ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü olarak devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 2-4. kilometrelerinde taş duvar yapımı dolayısıyla sağ şerit kapatılmış olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 18-19. kilometrelerinde istinat duvarı onarım çalışması nedeniyle sol taşıma yolu trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde otokorkuluk montaj çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.