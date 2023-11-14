Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatlerinde bazı şeritler ulaşıma kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolundaki Demirkapı Tünelleri'nin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 16-19. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde otokorkuluk montaj çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ile 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 35-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerinde muhtelif kesimlerindeki refüj, bordür ve hendek betonu çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 13-20. kilometrelerinde sağ şeritteki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.