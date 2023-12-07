Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı Gişeleri kesimi 1-2. kilometrelerinde Hamamçayı Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle güney taşıma yolundaki (İstanbul-Ankara istikameti) trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ve şev koruma çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2-10. ve 15. kilometrelerinde (Deliklitaş, Akoluk ve Esiroğlu mevkileri) yapılan ışıklı uyarı sistemleri montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 60-61. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikametinde şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 10-12. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle geliş-gidiş istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım otoyol kavşak köprüsünün kollarından kontrollü sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32, Ağrı-Tutak yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.