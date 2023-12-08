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Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresinde (Yalıncak, PTT mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 24-25. kilometrelerinde Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Antalya geliş istikameti 11 Aralık'a, Alanya gidiş istikameti ise 22 Aralık'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Bu kesimde sürücüler yan yollara yönlendirilecek.

Zonguldak il sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 11-12. kilometrelerindeki taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

İstanbul-İzmit yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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