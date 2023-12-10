Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası-Batı Hereke kavşakları güney taşıma yolundaki Kavakdere Viyadüğü'nde genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle, otoyolun güney platformunda bazı şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten çift yönlü devam ediyor.

Akçakoca-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-23. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım, Akçakoca istikametinde kontrollü sağlanırken, Ereğli istikametinde ise servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1 kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 24-25. kilometreleri Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'nın onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yollardan sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde yol çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11. ve 21-23. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri önem taşıyor.