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Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki yolcular Z.A. (9), A.A. (11), B.N.A. (17), M.A.S. (22), B.A.S. (24) ve N.A. (45) yaralandı.

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