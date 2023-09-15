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Karabük'te ilk tedavisi yapılan M.S.Y, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Daha sonra spor aleti ne parmağını sıkıştıran çocuğun sol elinin baş parmağı koptu.

KARABÜK (AA) - 5000 Evler 75.Yıl Mahallesi'ndeki bir parkta oyun oynayan 10 yaşındaki M.S.Y, adımlama aletine çıkarak spor yapmaya başladı.

Kahramanmaraş'taki festivalde 5 bin kişiye balık ikram edildi

Kahramanmaraş'taki festivalde 5 bin kişiye balık ikram edildi

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