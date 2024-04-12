Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Roma hamamının tepidarium (ılıklık) bölümü üzerinde bu ay içerisinde yapımı tamamlanan cam teras, tarihi yapıyı görünür kıldı.

Roma hamamını yukarıdan gezme imkanı sunan cam teras, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

"Ziyaretçi ilgisinden çok memnunuz"

Doç. Dr. Çelikbaş, ekibiyle antik kente her yıl yeni bir teşhir alanı kazandırmayı planladıklarını söyledi.

Çelikbaş, birçok antik kentte kapalı mekanlarla karşılaştıklarını dile getirerek, "Restorasyon ve teşhir projelerimizde bu kapalı mekanların metal yoğunluğundan da rahatsız oluyoruz. Görüntüyü daha hafifleştirmek istedik ve camla birlikte de o görüntüyü biraz daha estetik hale getirmeyi düşündük. (Roma hamamı) Yapı gerçekten büyük bir yapı. Bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu yapının tamamını kapalı alan haline getirirsek çok boğucu bir durum olacağını düşünerek sadece bir bölümünü, mozaikli alanın üstünü camla kapatıp ziyaretçilerimizin hizmetine açtık." diye konuştu.

Cam terasın etrafını açık bıraktıklarını aktaran Çelikbaş, şöyle devam etti:

"Hava sirkülasyonu sağlansın, böylelikle içeride bitkilenme oluşmasına engel olalım istedik. Ziyaretçilerimiz hem yapının mozaiklerini üstten 90 derecelik bir açıyla görebiliyor hem de yan taraftan hazırlamış olduğumuz ahşap yürüme yollarıyla da yapının içerisine de girip gezebiliyor. Hamamın içerisindeki bölümleri insanların zeminine bakarak, mozaikli alan hariç, diğer zeminlere dokunarak gezmesini istedik. İnsanımızı bu alanlardan uzaklaştırırsak aslında o dönemin hissedilmesinden de uzaklaştırdığımızı düşünüyoruz. Bunu planlayan bir proje yapmaya çalıştık. Ziyaretçi ilgisinden çok memnunuz. Ziyaretçilerin gelmesinin hem il hem de ilçe turizm hareketliliği bakımından önem arz ettiğini düşünüyoruz."

Çelikbaş, Hadrianopolis'te ziyaret noktalarını henüz tamamlamadıklarını, 3 yapının teşhirini bitirerek ziyarete açtıklarını anlatarak, "Roma villası, şu anda içinde bulunduğumuz Roma dönemi hamamı ve bir kilise kalıntısı. Bunların hem mozaiklerini gelen ziyaretçilerimiz görebiliyor ayrıca içinde de gezebiliyorlar." dedi.

Cam terasın özelliklerinden bahseden Çelikbaş, "Bir hamamın odasının üstünü kapatma anlamında cam teras yoktur, Türkiye'de örneği yok. Küçük kapatmalar var, yani küçük bir alanda mozaik çıkmış, bunu bazı antik kentlerimizde görebiliyorsunuz. Fakat böyle bir odanın mozaiklerinin cam teras halinde teşhir edildiği bir örnek yoktur. Mozaiklerin camla örtülü olduğu örnekler var ama bunlar ziyaret alanlarından ziyade müzelerde yapılan uygulamalar. Bunun bir antik kentte ilk defa uygulandığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çelikbaş, cam terasın tarihi yapıyı yakından görme imkanı sunduğunu belirterek, "Hamamın mozaikli olan ılıklık bölümünün üzerini cam terasla kapattık. Ziyaretçilerimiz mozaikleri hem cam terasın altından görebiliyorlar hem de doğa manzarasında fotoğraf çekilebiliyorlar. Bu projeyi doğayı tarihle buluşturan bir nokta olarak planladık ve hayata geçirdik." diye konuştu.

"Çok değerli bir çalışma"

Hadrianopolis'i ziyaret etmek için Ankara'dan gelen Ahmet Yılmaz, antik kentte güzel çalışmaların yapıldığını söyledi.

Cam terası çok beğendiğini dile getiren Yılmaz, "Çok değerli bir çalışma. Beğendik, tekrar gelmek istiyoruz." dedi.

Ziyaretçi Sevim Durmuş da antik kenti çok beğendiklerini belirterek, "Burası kazı çalışmalarıyla daha da büyüyecek. Cam teras, alanı koruma ve üstten görmek için çok iyi düşünülmüş. Genelde cam teraslar sadece karşı tarafı seyir amaçlı yapılıyor ama burada aynı zamanda alanı da koruma amaçlı yapılmış. Gezdiğimiz kadarıyla bir antik kentte böyle bir cam terası hem koruma hem görsel hem de fonksiyonel amaçlı hiç görmemiştik." diye konuştu.

Semih Sezer ise antik kente ilk defa geldiğini ve cam terasın çok güzel olduğunu aktararak, "Şu anda Roma hamamının üzerinde bulunuyoruz. Cam teras gerçekten doğa manzarasıyla birleşince müthiş bir görüntüye sahip olmuş. Çok güzel bir alan olmuş." dedi.