Zonguldak

Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez günün anısına bir hediye takdim etti.

Karadeniz doğal gazı Erdoğan'ın, beraberindekilerle birlikte butona basmasıyla yakılan meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona bastığı sırada, "Karadeniz gazının, 'Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' dedik ya işte şimdi bu yolda Allah'ın izniyle Karadeniz doğal gazını ateşliyoruz. Milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim." ifadelerini kullandı.

Gazın ateşlenmesinin ardından dozunun biraz daha artırılmasını isteyen Erdoğan, "Şimdi basıncı biraz daha artacak ve ondan sonra gümbür gümbür doğal gazımızı daha azametli göreceğiz. Eyvallah, 85 milyonumuza hayırlı olsun. Rabbim bizlere bugünleri de nasip etti. Bereketi bol olsun inşallah." şeklinde konuştu.

AA