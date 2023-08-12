Samsun

Çarşamba Ovası'nda düz arazilere ekilen fındık, bahçelere serilen file örgüler sayesinde kolayca toplanıyor.

Sabah saatlerinde bahçelerine giren çiftçiler, fındığı silkeleyerek filenin üzerinden topladıktan sonra çuvallara koyuyor. Toplanan fındıklar traktör kasalarına konularak kurutulmak için harmana götürülüyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da fındık hasadının başladığını söyledi.

Çarşamba'nın Türkiye'de en fazla fındık üretimi yapılan ilçe olduğunu dile getiren Sağlam, "Geçen yıl Samsun'da 112 bin 500 ton fındık rekoltesi olmuştu. Bunun 50 bin tonu sadece Çarşamba ilçesinde üretildi. Çarşamba'da istemediğimiz bir durum var aslında, ovada fındık üretimi var. Biz daha çok fındığın dağlık bölgelerde veya engebeli bölgelerde üretilmesini istiyoruz. Ancak, üreticimiz karlı bir ürün olması nedeniyle ovalara da fındık bahçeleri oluşturuyor. Tabii düz ovada fındık toplamanın avantajları var. Bahçenin içine file sererek daha kolay ve rahat şekilde fındık toplanabiliyor." dedi.

Karadeniz Bölgesi için fındığın çok değerli bir geçim kaynağı olduğuna işaret eden Sağlam, "Geçen yıl içerisinde 1 milyon 200 bin dekar alanda 112 bin 500 ton fındık rekoltesi olmuştu, bu yıl 124 bin 484 ton rekolte bekliyoruz. Türkiye'de fındık üretiminde Ordu'dan sonra ikinci sıradayız. Aramızdaki mesafeyi 40 bin ton daha kısalttık. Samsun'da fındık hasadı 12 Ağustos günü itibarıyla başladı. Ta ki eylülün ortasına kadar devam edecek. Özellikle orta kuşak dediğimiz 250-500 rakım arasında 12 Ağustos'ta başlayan hasat sahil kesiminde 19 Ağustos'ta ve yukarı kesime gittiğimizde ise 26 Ağustos'ta başlıyor. Yani burada çok farklı bir ekosistem var." ifadesini kullandı.

Sağlam, fındık fiyatlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hatırlatarak, şöyle devam etti.

"Fındık fiyatlarından çiftçilerin memnun. Samsun'da fındık çok önemli bir üründür. Yaklaşık 35 bin çiftçimizin geçim kaynağıdır. Yani hemen hemen özellikle Samsun'un doğu kesiminde Ayvacık, Terme, Salıpazarı, Çarşamba, Tekkeköy ve Canik'in üst kısımlarında birçok çiftçimizin mutlaka gelir kaynağıdır. Artı bu bir kültürdür. Ben buradan çiftçilerimizi uyarıyorum. Hasadı gelmeyenler özellikle hasada girmesinler. Çotanaklar kıpkırmızı olur, iç kısımlarını açtığında kızarır ve sallanırlar. O zaman hasat yapabilirler. Bu hale vakti gelmeden hasat etmesinler. Toprak Mahsulleri Ofisimiz gerekli tedbirlerini aldı. Çiftçimizin gerek buğdayda olduğu gibi fındıkta da bir tek ürününü bırakmadan hepsini alacaklar. Onun için hiçbir şekilde duyduklarına veya farklı bir şekilde ticari söylemlere itibar etmesinler. Devletimiz her türlü tedbirini almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz fındık depolarını hazır hale getirmiştir. Yeter ki kaliteli olsun, yeter ki nem olmasın, kırık olmasın, hepsini alacaklar."

Fındığını hemen satmak istemeyen çiftçilere tavsiyede bulunan Sağlam, "Para ihtiyacı olmadığı için hemen fındığını satmak istemeyen çiftçilerimiz saklama koşullarına dikkat etmelidir. Depolarının mutlaka havalandırılması lazım, yağış almayan yerlerde olması lazım çünkü aflatoksin dediğimiz küflenme veya bozulmalar oluşabilir. Kuru yemiştir sonuçta bu, kesinlikle bunlara dikkat edilip depolayabilirler." şeklinde konuştu.

Aşağıdikencik Mahallesi Muhtarı ve fındık üreticisi Nevzat Ak ise geçen yıl 40 dönüm arazide 15 tona yakın fındık üretimi yaptığını bu yıl ise 20 ton beklediklerine işaret ederek, "Şu an fındık bahçelerinde verim çok iyi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da çok iyi bir fiyat açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisinin alımı yapmasıyla birlikte fındık sezonunun daha da güzel olacağına inanıyoruz. Biz ovada üretim yaptığımız için file ile hasat yapıyoruz. Dekar başı 450 ile 500 kilogram arasında verim alabiliyoruz." dedi.

AA