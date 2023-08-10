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İşçilik pozisyonları için belirtilen kriterlere uygun adaylar arasında 14 Ağustos'ta saat 10.00'da Karabük Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekileceği aktarılan açıklamada, kura çekimine davet için uygun adayların SMS ile ayrıca bilgilendirileceği kaydedildi.

KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçi den 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

İspanya'nın en büyük buzulu Aneto yüksek sıcaklık nedeniyle gelecek 10 yılda yok olabilir

İspanya'nın en büyük buzulu Aneto yüksek sıcaklık nedeniyle gelecek 10 yılda yok olabilir

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