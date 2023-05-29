İSTANBUL - Başkan Gökhan Yüksel, çocukların ve gençlerin spora yönelmeleri, başarılı olmaları için ilçe genelinde bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Karlıktepe Spor Parkı gibi tesisleri açmaktaki amacımız sporda başarının önünü açmak.” dedi. Kartal Yıldız Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan spor parkı ile bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin spor yapma ve dinlenme ihtiyaçları için önemli bir alan daha ilçeye kazandırıldı. Çocuklar için oyun alanların yanı sıra içinde 2 tenis kortu, basketbol sahası ve yürüyüş parkuru ile park, bölgenin spor merkezlerinden biri haline gelecek.



“Hedefimiz Kartallı çocukların spora yönelmesi”

Parkın kullanıma açılması nedeniyle düzenlenen şenlik ve etkinlikleri ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, parkın yapımında Kartallı çocukların spor yapabilmesini hedef olarak koyduklarını belirtti. Parkın içinde hizmet verecek olan sosyal tesisin de bölge halkının buluşacağı bir nokta olacağını söyledi. İçinde sosyal tesis dışında basketbol sahası ve tenis kortları, koşu ve yürüyüş parkurları, yeşil alanlar, oturma alanları ve çocuk oyun alanları yer alan parkın hizmete girmesi nedeniyle Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından etkinlikler düzenlendi. Tenis turnuvası, sanal gerçeklik gözlüğü, Harlem basketbol gösterisi, atölye etkinliklerinin yanı sıra çocuklar için pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının yapıldığı etkinlikler büyük ilgi çekti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parkta gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi ve Harlem Basketbol Ekibi müthiş bir gösteri gerçekleştirdi.

“Tenis alanında başarılı sporcuların yetişmesini arzu ediyoruz”

Etkinliklerde çocuklara yüzlerce top hediye edilirken parkı ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hem spor yapan çocuklarla ilgilendi hem de parkta dinlenen mahalle sakinleriyle sohbet etti. Parkta diğer alanların dışında iki tenis kortu olduğunu belirten Yüksel, Kartal’dan tenis alanında başarılı olacak çocukların yetişmesini arzu ettiklerini kaydetti. Toplam 7 bin 183 metrekare alan üzerine kurulan Karlıktepe Spor Parkı’nın 2 bin 901 metrekaresi yeşil alanlardan oluşuyor. Parkın yeşil alanları, bölgede bulunan diğer yapılardan farklı olarak doğal bir görünüme sahip olacak şekilde tasarlandı. Kartallı vatandaşlar spor yaparken aynı zamanda parkın diğer imkânlarından da yararlanabilecek.



Sosyal tesis de yer alacak

Proje kapsamında inşa edilen idari bina, park kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Bina içinde spor yapmaya gelenler için soyunma ve duş odaları, kadın, erkek ve engelli vatandaşlar için tuvaletler ve idari ofis bulunuyor. Ayrıca bir adet kafeterya da yakın zamanda hizmete açılacak. Böylece vatandaşlar spor yapmanın yanı sıra ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabilecek.

HABER: BURHAN AKDAĞ