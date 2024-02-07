Bülent Ecevit ve Adnan Menderes, Yapay Zekâ ile Bir Araya Geldi!

Radyo, podcast, belgesel, panel gibi birçok sesli içeriği barındıran, alanında ilk ve tek çok sesli sosyal medya platformu Karma Türkiye; tarihi bir adımı atarak yapay zekâ teknolojisi ile Bülent Ecevit ve Adnan Menderes'i bir araya getirdi. Bu eşsiz proje, geçmişin izlerini günümüzde yaşatacak.

Platform, yapay zeka tarafından seslendirilen, iki büyük liderin tarih sahnesindeki buluşmasını dinleyicileriyle paylaşıyor. Bu benzersiz deneyim, adeta bir zaman yolculuğu sunarak, Ecevit ve Menderes'in geçmişteki sohbetlerine tanıklık etme fırsatı sunuyor. Yenilikçi bir yaratıcılık ve inovasyon projesi olan bu podcast, Türkiye’de ve dünyada bir ilk olması sebebiyle de dikkat çekiyor.

Projenin bir başka dikkat çeken noktası ise yapay zeka ses teknolojisinin genç mühendis adaylar tarafından yapılması oldu. Kültür Üniversitesi Tasarım Fabrikasın’da mentör olan Karma Türkiye Platform’u, üniversite öğrencileri ile bu projeyi hayata geçirdi. Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri İkbal Işık Orhan, Arda Tekin ve Bora Toktay tarafından yapay zeka teknolojisi ile Bülent Ecevit ve Adnan Menderesin yazılı demeçleri sesli arşive kazandırıldı.

Karma Türkiye CEO ve kurucu ortağı Dilruba Özcan Hocaoğlu “ Proje ilk aklımıza geldiğinde, konuyu Tasarım Fabrikası Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Gökhan Uluçay hocamla paylaştım. Sizce öğrencileriniz bunu yapabilir mi diye sorduğumda benim kadar genç arkadaşlara güvenen bir eğitimci olduğunu anladım. Ve hocamız benim öğrencilerim yapamasalar da mutlaka deneyeceklerdir dedi. Ardından Bora, İkbal ve Arda ile tanıştım. Biz araştırma dosyaları metinleri oluşturacağız siz peki bu yapay zeka sesi oluşturabilecek misiniz? Diye sorduğumda ise Bora, İkbal ve Arda’nın benden daha çok heyecanlı olduğunu fark ettim. O gün anladım ki biz bu seriyi yapacağız.” dedi.

“Çok Gururluyuz. Bir Yaratıcılık ve İnovasyon Projesi"

Karma Türkiye CEO ve kurucu ortağı Dilruba Özcan Hocaoğlu, projenin hedefleri hakkında "Tarih, teknoloji ve sesin güçlü bir birlikteliğini sunarak, dinleyicilerimize farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu proje, geçmişin önemli anlarını yeniden canlandırma ve dinleyicilere tarihi bir perspektif sunmamızı sağlıyor. Bu serinin devamı gelecek. Bambaşka isimleri gerçek kesitlerle dinleyebileceğiz.

Bugün andığımız ve belki de konuşmalarına şahit olmak istediğimiz ancak gazete demeçlerinden olaylara bakış açılarını öğrendiğimiz isimleri böyle bir teknoloji ile bir araya getirdiğimiz ve sesli kütüphane olarak tarihe not düştüğümüz için gururluyuz. Başka bir gururumuz ise bu projenin arkasından genç mühendis adaylarımızın olması. Henüz öğrencilikleri devam ederken bu tekonolojiyi oluşturmaları ve imza atmaları daha da büyük gurur

Yapay Zekanın Gücü, Karma Türkiye’de Sesle Buluştu

Platformun sunduğu bu özel içerikte, gerçek bir moderatör yönetiminde olan diyaloglar, dinleyicilere önemli bir gerçeklik vadediyor. Tarihi isimlerin geçmişte ki yazılı röportajlarını bugünün teknolojisiyle buluşturarak, dinleyicilere benzersiz bir perspektif sunuyor. Karma Türkiye, bu projesiyle bir ilki gerçekleştiriyor. Yapay zeka ve ses teknolojisi alanındaki yenilikçi yaklaşımı, tarihi figürleri ve konuşmaları canlandırma konusunda bir öncülük niteliği taşıyor.