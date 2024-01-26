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Bazı çocuklar evlerinin önünde ve parklarda kar topu oynayarak eğlendi.

Tunceli’de de sabah saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Yüksek noktalarda ise yer yer kar ve tipi etkili oluyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın oluştuğu kentte, ekipler sorumluluk bölgelerinde tuzlama çalışması yürüttü.

Kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 6 derece kaydedildi.

Beyaza bürünen Iğdır Millet Bahçesi'nde ise güzel görüntüler oluştu.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kentte, yaban hayvanlar ve kuşlar yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Iğdır'da da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Ekipler buzlanmanın yoğun yaşandığı cadde ve sokaklarda ise tuzlama çalışması yürüttü.

Beyaza bürünen şehirde, belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme ve buz kırma çalışması başlattı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

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