NEVŞEHİR- Romanının ana karakteri olan tablonun yüz yıl önceki doğum hikayesini, Gülşehir’deki St. Jean (Karşı Kilise) Kilisesi’nde kurgulaması, şehre gelişinin esas sebebiydi.

Bu durumdan haberdar olan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ise, sanata ve sanatçıya verdiği desteklerle bilinen biri olarak, yazarın isteklerini kırmadı ve romanın doğumuna ilham veren St. Jean’in kapılarını yazara açtı. Yazara “Neden St. Jean Kilisesi’ni seçtiniz” diye sorduklarındaysa, bir yıl önce kiliseye geldiğinde, Bakir Tablo’nun kimsesiz ve ıssız ruhunu kilisede hissettiğini ve romanının tıkanan noktasında hikayeyi kilisenin tamamladığını söyledi. Turistlerin mutlaka Gülşehir’e gelip, kiliseyi, bölgedeki diğer kilise Aziz Dimitros’u ve Açık Saray’ı muhakkak gezmelerini,Mantar Kaya’yı yakından görmelerini de ayrıca tavsiye ediyor.

Yazarın özellikle kendi doğum gününde bu organizasyonu düzenlemesi ise, gözden kaçmayan bir diğer detaydı. Karataş bu özel günü “Hem kendimin hem de Bakir Tablo’nun doğumu olarak görüyorum.” cümlesiyle ifade etti. Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’nin ve yöre halkının katılımı, yazarın da heyecanıyla imza günü gerçekleştirildi.

HABER: DİNÇER KARACALAR