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Doktorun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Bedirhan C. ve Serkan C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edilen Şentürk, ardından ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderildi.

Doktoru n rapor veremeyeceğini söylemesi üzerine Bedirhan C, eve giderek durumu anlattığı ağabeyi Serkan C. ile merkeze geldi.

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