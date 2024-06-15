Yağışların ardından havaların ısınmasıyla ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi canlandı.

Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, kızıl sincap ve kızıl tilki görülmeye başladı.

Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplarla otlar arasında dolaşan kızıl tilki, objektiflere yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Muhsin Çelik, Sarıkamış'ın doğasının en güzel zamanı olduğunu belirterek, "Yağmurlardan sonra millet bahçemiz yeşile büründü, çiçeklendi, tam yaşanacak duruma geldi. Sincaplar hareketlendi, tilkiler var, çok güzel bir ortam var. Bu güzel çamlık bölgede gezmek, gelip görmek gerekiyor." dedi.