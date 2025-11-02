KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri 'Temiz çevre sağlıklı nesil” projesi kapsamında 100 poşet çöp topladı.

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Levent Tanyeri koordinesinde ilçe girişindeki TOKİ konutları bölgesinde çöp topladı.

TOKİ bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, eldivenlerini takarak, bölgede temizlik yaptılar. Topladıkları 100 poşet çöpü, çöp konteynerlerine ve belediyenin çöp arabasına boşalttı.

Öğrencilerden Narin Ateş AA muhabirine, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Çevre ve doğaya her insanın sahip çıkması gerektiğini belirten Ateş, ”Arkadaşlarımızla birlikte TOKİ bölgesinde temizlik yapıyoruz. Levent hocamızın önderliğinde burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Herkes çöplerini yere atmazsa, temiz tutmaya çalışırlarsa, hassasiyet oluştururlarsa hiçbir sorun olmaz. Burası Turizm ve şehitler bölgesi onun için çok önemli bir yer.” diye konuştu.

Öğrenci İbrahim Gök de her hafta sonu bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, ”Arkadaşlarla çevre bilinci ve temizlik açısından, insanlara örnek olmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Herkes kapısının önünü temiz tutarsa, çevremiz temiz olur.” dedi.



