Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Polonya'nın Krakow şehrinde oynanan rövanşın ardından Beşiktaşlı oyuncu Kartal Kayra Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstedikleri gibi bir performans sergileyemediklerini belirten Kartal Kayra Yılmaz şu sözleri kaydetti:

“Çok üzgünüz. İlk maçta istediğimiz gibi oynayamadık. Burada bazı şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. İyi de hazırlanmıştık. Bize yakışan şekilde oynamadık. Hiçbir bahanemiz yok. Üzülerek söylüyorum, yolumuza UEFA Konferans Ligi’nde devam edeceğiz. Beşiktaş’ın yeri her zaman en üst seviyede oynamaktır. Sezonun başındayız. UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz. Lige iyi başlayıp en iyi şekilde sezonu bitirmek istiyoruz.”