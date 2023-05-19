İSTANBUL- İş yeri, konut, rezidans ve penthouse dairelerin bulunduğu projede 1+1’den 5+1’e kadar daire seçenekleri bulunuyor. “Yeni Evim” kampanyası kapsamında 0,69 faiz oranı ve 15 yıl vade ile hemen teslim dairelere sahip olabilmek de projeyi Türk vatandaşları için tercih edilir yapıyor. Öte yandan yabancı alıcılar için de projenin vatandaşlığa uygun olması ayrıca ilgi çekiyor.

Kısa süre içerisinde satışın %50’sinin tamamlandığı ve oturumun başladığı projede “Mana Proje Pazarlama” bu başarıyı bir davet vererek kutladı…

Nanda Tower’ın tek yetkili satıcısı Mana Proje Pazarlama, dolayısıyla 6 ay gibi kısa bir sürede projenin yüzde 50’sinden fazlasının satışını gerçekleştirilmesi Mana Proje Pazarlama satış birimi için büyük bir başarı. Şirket bu özverili çalışmasını Nanda Tower satış ofisinde verdiği bir davetle kutladı.

Genç bir kadın girişimci olan Mana Mazloomi neden emlak sektörünü tercih ettiğini “Bu alana her zaman ilgim oldu, bence insanın yaşadığı yer, hayatının en önemli faktörlerinden birisi ve ben de insanlara istedikleri yaşam stillerini kurmalarında yardımcı olabilmeyi çok seviyorum” cümleleriyle anlatıyor.

Kişisel ilgi alanı olması sebebiyle sosyal medya çalışmalarıyla da dikkat çeken başarılı iş insanı Mana Mazloomi önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye’den başka ülkelerde de insanların yaşam stillerine dokunmak ve onlara daha mutlu olabilecekleri alternatifler sunmak istediğine dikkat çekiyor.

Aynı zamanda onlarca kişiye istihdam da sağlayan Mana Mazloomi kısa süre içinde farklı projelerinin de duyurusunu yapacağını belirtiyor.

HABER: DİNÇER KARACALAR